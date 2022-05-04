Россиян возмутили «служители шашлыка» на одном из балконов столицы

Россиян возмутило видео открытия сезона шашлыков на одном из балконов столицы. Ролик был опубликовано в социальной сети Facebook, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

На кадрах мужчина жарит мясо на мангале на одном из балконов столицы. «Странные они, эти "служители шашлыка". Еще 1 мая не наступило, а у них уже ломка», — написали пользователи под постом.

Подписчики сообщества напомнили, что от порывов ветра мангалы переворачиваются и становятся источниками пожаров. Фолловеры порекомендовали обращаться в мэрию или Мосжилинспекцию, чтобы любителям шашлыков на балконах выписывали штрафы.

Другие назвали недовольных пользователей «доносчиками» и написали, что те просто «завидуют», что не имеют возможности приготовить мясо на балконе. Также юзеры напомнили, что в некоторых частях Германии и Кейптауне официально разрешено ставить мангалы на лоджии, и что в нашей стране также было бы неплохо ввести такую практику.

Ранее жители Подмосковья обсудили законность приготовления шашлыков во дворе.