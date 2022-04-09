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Москвичам посоветовали сменить зимнюю резину на летнюю

Москвичам посоветовали сменить зимнюю резину на летнюю
Фото: Pixabay

Главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова в беседе с ТАСС заявила, что жители Москвы могут без опасений менять зимнюю резину на летнюю, так как морозов и снега этой весной больше не ожидается.

По ее словам, возможны лишь небольшие похолодания. В эти дни владельцам авто советуют воздержаться от поездок на летней резине. «Производители шин дают разные рекомендации относительно среднесуточной температуры: кто-то говорит, что она должна быть выше пяти градусов тепла, кто-то — выше семи градусов. В общем, можно менять резину», — сказала Макарова.

В пресс-службе Всероссийского общества автомобилистов, в свою очередь, рассказали, что основным критерием для смены автошин является среднесуточная температура воздуха, которая должна быть не менее 5–7 градусов тепла.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пообещал москвичам тепло, характерное для середины мая.

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