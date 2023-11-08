Смертельная авария на МКАД попала на видео

Один человек погиб при столкновении грузовика со стоявшим на МКАД легковым автомобилем, сообщает прокуратура Москвы.

«В результате дорожной аварии мужчина, находившийся на проезжей части, скончался», — говорится в пресс-релизе. Ведомство контролирует ход доследственной проверки по этому факту.

Видеозапись произошедшего на 82 километре МКАД опубликовал Дептранс столицы. На кадрах грузовой автомобиль врезается в машину, стоящую на проезжей части. При этом один из мужчин рядом с легковушкой хватает второго и оттаскивает в сторону. Еще один человек оказался зажат между автомобилями и погиб на месте.

Ранее несколько ДТП в одном месте на МКАД попали на видео.