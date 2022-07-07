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Смертельная автоавария произошла у стен Кремля в Москве

Смертельная автоавария произошла у стен Кремля в Москве
Фото: Telegram-канал «Госавтоинспекция Москвы»

Два человека погибли, один получил ранение в автоаварии у стен московского Кремля, произошедшей около 4 часов утра четверга, 7 июля, сообщает ГИБДД Москвы.

«Водитель автомобиля "Датсун", двигаясь от улицы Знаменка в сторону Большого каменного моста, совершил выезд на полосу встречного движения и произвел столкновение с автомобилем "Тойота Ленд Крузер"»», — говорится в сообщении о смертельном ДТП.

По предварительным данным, виновник аварии был пьян. Он и его пассажир погибли на месте. Водитель «Тойоты» госпитализирован, сообщает ведомство.

Ранее сообщалось о двух погибших и шестерых раненных при столкновении легкового автомобиля с жилым домом в Москве.

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