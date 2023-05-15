Россиян предупредили о смертельно опасной болезни дачников

О смертельно опасной болезни дачников предупредил россиян Роспотребнадзор. Это геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС), которой можно заразиться от грызунов.

Симптомы ГЛПС на начальных этапах схожи с простудой или ангиной. Однако затем у больного появляются дискомфорт в животе и пояснице, болезненность в глазах, мелкопятнистая сыпь в виде полос на теле. У пациентов с ГЛПС также падает острота зрения. Заболевание не опасно для окружающих, но может привести к летальному исходу при самолечении.

Для профилактики ГЛПС важно проветривать помещение, проводить влажную уборку в перчатках, мыть руки с мылом и обрабатывать посуду кипятком. Постельное белье и матрацы следует сушить на солнце, периодически переворачивая. Кроме того, необходимо бороться с грызунами на участке, хранить интересующие их продукты в плотно закрытых емкостях, а также мыть овощи и фрукты перед употреблением.

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