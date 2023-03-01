12:59, 01 марта 2023
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Опубликована видеозапись с места смертельного пожара в Москве
Кадр: Telegram-канал «Столичный СК»
Видеозапись с места смертельного пожара в Москве опубликовало Главное следственное управление СК России по столице. Сотрудники ведомства проводят проверку по факту гибели человека в доме на Тайнинской улице.
«В среду, 1 марта, произошло возгорание в лифтовой шахте многоэтажного дома, расположенном на улице Тайнинская. После ликвидации возгорания в лифте обнаружено тело человека», — говорится в пресс-релизе.
На кадрах видно, что весь первый этаж столичной многоэтажки покрыт копотью и залит водой. Для установления причины возгорания назначена пожарно-техническая экспертиза.
Ранее сообщалось, что, по предварительным данным, на первом этаже дома загорелась комната консьержа и лифтовый холл, в лифте задохнулся мужчина.