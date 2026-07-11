Поезд со «Смешариками» оставили в метро Москвы на все лето

Тематический поезд с персонажами российской анимации по просьбам пассажиров продолжит курсировать по Арбатско-Покровской линии все лето. Об этом сообщил Telegram-канал Департамента транспорта Москвы со ссылкой на главу ведомства Максима Ликсутова.

Жители и гости Москвы уже совершили на этом поезде около 3,6 миллиона поездок. До конца лета эта цифра может вырасти еще примерно на 800 тысяч, считают в Дептрансе.

Брендированный состав запустили в ноябре 2025 года. В нем любимые персонажи из 10 анимационных проектов делятся интересными фактами об окружающем мире, искусстве и науке. Поезд получил премию как лучший маркетинговый проект прошлого года.

Ранее в метро Москвы появился поезд ко Дню семьи, любви и верности.