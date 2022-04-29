Москвичи вспомнили смог 2010 года

Архивный снимок, сделанный в Москве в 2010 году во время смога от природных пожаров на торфяниках, заставил россиян вспомнить о том тяжелом для многих лете. Фотографию опубликовали в группе «MOSCOW XXI» во «ВКонтакте».

Москвичи спасались от жары и запаха гари по-разному. Некоторые целыми семьями спали на полу, где стояли тазы и ведра с холодной водой. В жилых помещениях также развешивали мокрые простыни и полотенца.

Юзеры вспомнили, что в тот год на солнце можно было спокойно смотреть сквозь дым. «Оно как нарисованное было — с четкими границами, белое или красновато-оранжевое на сизом небе», — написала подписчица сообщества. Пользователи сети указали, что многие боялись ложиться спать от мысли, что утром могут не проснуться.

«Да, лето было страшное. Асфальт плавился так, что каблуки проваливались, а смог стоял такой, что находиться на улице было невозможно. Одно спасение было на работе, где были кондиционеры. А ночью пытались спать под мокрыми простынями», «Была беременна третьей дочерью. Самая тяжелая беременность из-за смога. У дочки тоже были последствия, которые сказались на здоровье», «Какой же это был адский кошмар! Не дай бог такому повториться», — написали россияне.

Ранее жители Подмосковья обсудили приготовление шашлыков во дворе. Большинство пользователей сети не увидели в этом занятии ничего противозаконного.