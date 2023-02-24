Раскрыт смысл названия первых общественных туалетов в столице

Смысл названия первых общественных туалетов в столице раскрыл один из авторов группы «Москва: История Москвы» в социальной сети «ВКонтакте».

«Сейчас практически в каждом парке и на каждом вокзале в городе можно найти общественную уборную. Но появились первые общественные туалеты только в конце 1890-х. Их установку связывают с появлением канализации», — поделился рассказчик.

По его словам, первые туалеты были каменными, их называли ретирадами, что в переводе с французского означает «убежище».

«Их ставили у центров, у вокзалов и рынков. Интересно, что в документах эти постройки подписывали как места "для малой и большой нужды"», — рассказал автор публикации.

Ранее детали замены экспозиции из камней на общественный туалет в Ильинском сквере в Москве раскрыла экс-жена известного музыканта, лидера «Черного обелиска» и участника проекта «Неприкасаемые» Анатолия Крупнова Мария.