Москвичей предупредили о снегопаде

О погоде в пятницу, 24 февраля, москвичам рассказал в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Он предупредил горожан о снегопаде.

«Сегодня погоду в столице сформирует приближающийся с запада теплый атмосферный фронт. Его облачная система уже закрыла небо плотными облаками, а ближе к полудню закружит небольшой снег», — сообщил метеоролог.

Дневная температура воздуха составит от двух до четырех градусов мороза. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью четыре-девять метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 736 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.

«Солнечная активность умеренная, геомагнитное поле неустойчивое», — добавил Леус.

Ранее о «желтом» уровне погодной опасности на улице москвичей предупредили в Гидрометцентре России. На дорогах местами гололедица.