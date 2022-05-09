Снегопад на 9 мая в Подмосковье попал на видео

На кадрах видно, что осадки достаточно интенсивные, а небо заволокло тучами. На земле появился небольшой снежный покров. Ролик получил удивленные реакции от пользователей сети.

Ранее из-за непогоды в Москве отменили воздушную часть парада. Метеорологи предупредили, что на День Победы в столице ожидается холод и сильнейшие осадки.