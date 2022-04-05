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Риелтор назвал главное условие для снижения цен на квартиры в Москве

Риелтор назвал главное условие для снижения цен на квартиры в Москве
Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

Снижение цен на квартиры в Москве возможно при условии, что ипотечные ставки останутся на уровне 20 процентов и выше. Экспертное мнение риелтора Валерия Летенкова приводит «Лента.ру».

Эксперт по недвижимости пояснил, что если ипотечная ставка останется на уровне 20 процентов, то покупательская способность упадет на 70 процентов. «Это приведет к полному штилю на рынке недвижимости. Собственники для продажи жилья будут снижать цены», — заявил Летенков.

При этом риелтор предсказал, что стоимость жилья в Москве расти не будет. И назвал решение проблем с высокими ипотечными ставками условием стабилизации цен на квартиры, но никак не их роста.

Ранее риелторы заявили о росте спроса на однокомнатные квартиры в Москве.

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