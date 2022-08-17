Искусственный интеллект спрогнозировал снижение цен на жилье в Москве

Снижение цен на жилье в Москве спрогнозировали в компании Realiste с помощью искусственного интеллекта, сообщает «РБК Недвижимость». По данным ИИ, к концу 2023 года стоимость недвижимости может достигнуть показателей начала 2021 года — до 210 тысяч рублей за квадратный метр.

«В июле средняя стоимость "квадрата" составляла 260 тысяч рублей, а пиковый показатель — 270 — отмечался в марте 2022-го. Таким образом, снижение составит 22,2 процента относительно мартовских цен и 19,2 процента относительно июля 2022 года», — говорится в сообщении.

По мнению экспертов, тенденция связана со снижением покупательной способности и завышенными ценами, а также акциями и скидками от застройщиков. «Ожидаем, что тенденция станет максимально очевидна и окончательно утвердится в сентябре-октябре этого года», — цитирует специалистов «РБК Недвижимость». Они считают, что после этого рынок вновь начнет расти, но, чтобы вернуться к ценам марта 2022 года, ему потребуется не менее пяти лет.

Ранее была раскрыта средняя стоимость аренды квартир в центре Москвы. Средняя цена аренды двухкомнатной квартиры в Таганском районе Москвы, судя по информации сервисов поиска недвижимости, варьируется в диапазоне от 80 до 100 тысяч рублей в месяц.