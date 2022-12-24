Назван способ снизить стресс у домашних животных от новогодних салютов

Способ снизить стресс, который появляется у домашних животных от залпов новогодних салютов «Газете.Ru» назвала эксперт по научной коммуникации Royal Canin, ветеринарный врач и зоопсихолог Ирина Филатова.

«Трудность, с которой сталкиваются хозяева кошек и собак в новогоднюю ночь, — салюты. Питомцы часто боятся резких звуков вне зависимости от возраста, поэтому важно обеспечить безопасность питомца в новогоднюю ночь. Дома я рекомендую не открывать окна, чтобы снизить шум с улицы, а также организовать питомцу укрытие», — рассказала специалист.

Зоопсихолог отметила, что для укрытия питомцам подойдет угол, который находится вдали от громких звуков, или ванная комната, так как из-за отсутствия окон в ней обычно тихо и спокойно.

Эксперт также посоветовала не пытаться доставать животное из-под дивана, если оно туда забилось — возможно, питомец чувствует себя там комфортнее. По ее совам, лучше дать животному немного времени, чтобы оно пережило эту ситуацию. Можно поставить рядом миску с водой и положить любимую игрушку.

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