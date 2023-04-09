Роспотребнадзор дал инструкцию по правильному снятию присосавшегося клеща

Инструкцию по правильному снятию присосавшегося клеща дал столичный Роспотребнадзор.

В ведомстве отметили, что наилучшим решением в этом случае будет обращение к врачу. Если же человек решил удалять клеща самостоятельно, делать это следует очень осторожно. Важно не оборвать хоботок, который глубоко и сильно укрепляется на весь период присасывания.

В начале надо захватить клеща пинцетом или обернутыми чистой марлей пальцами как можно ближе к его ротовому аппарату. Держа строго перпендикулярно поверхности укуса, повернуть тело клеща вокруг оси и извлечь его из тела. После чего следует продезинфицировать место укуса и тщательно помыть руки. Снятого клеща нужно доставить на исследование в лабораторию, чтобы проверить, не заражен ли он вирусом.

Ранее москвичам назвали способы снизить риск заражения клещевым энцефалитом.