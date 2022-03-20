Кинолог рассказал способах снятия стресса у собак

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Мослентой» рассказал способах снятия стресса у собак.

По словам специалиста, игнорировать стрессовое состояние собаки нельзя. Если питомец хронически испытывает стресс, это может вызывать развитие фобии или агрессии, кроме того, могут начаться серьезные заболевания.

Голубев подчеркнул, что самое важно в борьбе со стрессовым состоянием питомца — найти его источник и попытаться убрать. Лучше корректировку такого состояния доверить профессиональному дрессировщику, который сможет подсказать правильную методику работы с животным, рассказал эксперт.

«Как правило, помогает, во-первых, исключение стрессового фактора или снижение его воздействия, если это невозможно. Бывает, что лечение, которое необходимо собаке, а точнее медицинские манипуляции, вызывают у питомца стресс, но поскольку от этого зависит ее здоровье, полностью исключить из жизни питомца этот фактор не получится», — объяснил кинолог. В таком случае, по его словам, могут помочь поощрения в виде лакомств, отвлечения играми, посещение специальных спортивных площадок.

Эксперт отметил, что в борьбе со стрессом у собаки может помочь и эффект новизны: новые команды, игрушки и лакомства. Общение с сородичами также благотворно влияет на собаку. Однако правильный метод работы с домашним питомцем все же должен подбирать специалист, резюмировал кинолог.

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