Россиянину пересадили кожу со щеки в уретру

Медики пересадили россиянину кожу со щеки в мочеиспускательный канал. Редкую операцию провел врач из Химок, сообщает Telegram-канал «Подмосковье сегодня».

Завотделением урологии Химкинской больницы Алексей Игнатьев сообщил, что пациент жаловался на проблемы с мочеиспусканием. Выяснилось, что уретра мужчины сузилась из-за рубца. Было принято решение удалить рубец и пересадить на его место слизистую ткань о внутренней стороны щеки.

По словам врача, просто удалять рубец в таком случае нельзя — это может усугубить ситуацию. «Поэтому необходимо брать участок слизистой и пересаживать его, таким образом замещая пораженные участки ткани. Преимущество в том, что ткани слизистой быстро приживаются», — объяснил Игнатьев.

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