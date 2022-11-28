Город
17:41, 28 ноября 2022
1 мин.

Россиянину пересадили кожу со щеки в уретру

Россиянину пересадили кожу со щеки в уретру
Фото: Сергей Коньков/Коммерсантъ

Медики пересадили россиянину кожу со щеки в мочеиспускательный канал. Редкую операцию провел врач из Химок, сообщает Telegram-канал «Подмосковье сегодня».

Завотделением урологии Химкинской больницы Алексей Игнатьев сообщил, что пациент жаловался на проблемы с мочеиспусканием. Выяснилось, что уретра мужчины сузилась из-за рубца. Было принято решение удалить рубец и пересадить на его место слизистую ткань о внутренней стороны щеки.

По словам врача, просто удалять рубец в таком случае нельзя — это может усугубить ситуацию. «Поэтому необходимо брать участок слизистой и пересаживать его, таким образом замещая пораженные участки ткани. Преимущество в том, что ткани слизистой быстро приживаются», — объяснил Игнатьев.

Ранее уникальную операцию на позвоночнике провели жителю Подмосковья. Пациент поступил в больницу с двусторонним сцепившимся вывихом позвонка и переломом тела позвонка после неудачного нырка в водоем.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.