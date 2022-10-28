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09:47, 28 октября 2022
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В московской квартире собака напала на женщину с ребенком

В московской квартире собака напала на женщину с ребенком
Фото: Telegram-канал «ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ»

Собака крупной породы кане-корсо напала на 44-летнюю хозяйку и ее 15-летнюю дочь. Инцидент произошел в квартире на улице Лобачевского в Москве, сообщает столичная прокуратура.

«Животное не давало ребенку покинуть квартиру, вело себя агрессивно. Поскольку поведение собаки представляло угрозу для жизни и здоровья ребенка, животное было нейтрализовано», — говорится в сообщении.

Пострадавшие были госпитализированы, им оказывается необходимая помощь. Известно, что собака была куплена женщиной около пяти дней назад. Прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств произошедшего.

Позже по факту случившегося процессуальную проверку начали следователи ГСУ СК России по Москве. Следствием устанавливаются заводчики и продавцы животного.

Ранее владелец собаки породы корги прокусил соседу руки в подмосковном Одинцове.

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