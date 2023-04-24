В Подмосковье собака спасла 18-летнюю хозяйку с инсультом

18-летнюю россиянку с инсультом помогла спасти ее собака породы кавалер-кинг-чарльз-спаниель. Об инциденте, произошедшем в Подмосковье, сообщил Telegram-канал областного Минздрава.

Девушка почувствовала себя плохо и легла спать, но разволновавшийся питомец разбудил ее своим лаем. После пробуждения россиянка поняла, что почти не может разговаривать. Она смогла связаться с матерью, после чего ее отвезли в Домодедовскую больницу.

В медучреждении у пациентки диагностировали ишемический инсульт. Ее экстренно прооперировали, введя катетер через бедро. Девушке благополучно удалили тромб размером четыре миллиметра. Сейчас она продолжает лечение в неврологическом отделении, ее жизни ничто не угрожает.

Ранее в Москве 12-летняя школьница спасла из горящей квартиры кошку и собаку. Девочка скидывала животных из окна, под которым местные жители растянули простыню.