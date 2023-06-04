22:49, 04 июня 2023
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Соблюдающая ПДД утка с новорожденными утятами попала на видео в Москве
Утка с новорожденными утятами перешла дорогу по «зебре» у метро «Полянка».
Кадр: Telegram-канал Mash
Утка с новорожденными утятами перешла дорогу по «зебре» у метро «Полянка» в Москве и попала на видео, опубликованное в Telegram-канале Mash.
«Просто утята, которые вылупились у станции "Полянка". И очень заботливая утка, которая переводит потомство к воде по пешеходному переходу», — рассказал автор поста.
В ролике можно увидеть утку и восьмерых утят, которые бегут по улицам столицы и вызывают восхищение прохожих.
Ранее операция по спасению провалившихся в ливневку утят в Дубне попала на видео.