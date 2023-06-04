Соблюдающая ПДД утка с новорожденными утятами попала на видео в Москве

Утка с новорожденными утятами перешла дорогу по «зебре» у метро «Полянка» в Москве и попала на видео, опубликованное в Telegram-канале Mash.

«Просто утята, которые вылупились у станции "Полянка". И очень заботливая утка, которая переводит потомство к воде по пешеходному переходу», — рассказал автор поста.