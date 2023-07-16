Собутыльники зарезали мужчину в Москве

В ночь на воскресенье, 16 июля, тело мужчины с признаками насильственной смерти в виде не менее трех колото-резанных ранений в области груди обнаружили в квартире жилого дома на улице Рудневой в Москве, передает столичная прокуратура.

В квартире зафиксированы множественные следы крови, борьбы и распития алкогольных напитков. Предположительно, мужчину зарезали собутыльники.

«Бабушкинская межрайонная прокуратура контролирует установление лица, совершившего преступление, а также его привлечение к уголовной ответственности по статье 105 УК РФ ("Убийство")», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее мужчина до смерти забил собутыльника и сдался полиции в Москве.