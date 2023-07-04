Собянин сообщил об отражении атаки беспилотников в Новой Москве и Подмосковье

Об отражении атаки беспилотников в Новой Москве и Московской области во вторник, 4 июля, сообщил в своем Telegram-канале столичный мэр Сергей Собянин.

Градоначальник сообщил, что все атаки были отражены силами ПВО, а все обнаруженные БПЛА ликвидированы.

В целях безопасности часть рейсов из аэропорта Внуково были перенаправлены в другие аэропорты. В 8:00 все ограничения по полетам во Внуково были сняты.

Жертв и пострадавших в результате атаки нет, подчеркнул мэр.

Позже в Telegram-канале «112» появилась информация, что один из сбитых беспилотников упал на гараж в деревне Кривошеино в Новой Москве. Из-за этого начался сильный пожар, попавший на видео. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее 30 мая Собянин отреагировал на сообщения об атаках беспилотников в Москве.