Собянин рассказал о мерах поддержки ЖКХ

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге рассказал о мерах поддержки ЖКХ, которые были приняты в оперативном штабе.

По словам главы города, крупные городские организации — «Мосэнерго», «Мосводоканал», «Гормост», «Мослифт», «МОЭК», «МОСГАЗ», «Мосводосток», «ОЭК», «Автомобильные дороги», «Россети Московский регион» — будут выполнять долгосрочные заказы для нужд ЖКХ. В частности, будет сформирован долгосрочный заказ на поставки лифтов и запчастей к ним.

Также, по словам мэра, в ближайшее время будут проводиться торги по закупкам детских городков для парков и дворов Москвы.

«Несколько дней назад мы приняли решение об увеличении авансирования подрядчиков по стройке до 70 процентов. Аналогичное решение об увеличении авансирования с 30 процентов хотя бы до 50 процентов нужно принять и для поддержки подрядчиков, реализующих программу капитального ремонта жилья», — заявил Собянин.

Кроме того, градоначальник отметил, что коммунальные предприятия, энергетики и подрядчики получат возможность привлекать льготные кредиты для пополнения оборотных средств и реализации программ развития.

Недавно созданный Кадровый центр окажет поддержку работникам, находящимся под угрозой увольнения, в переходе на предприятия энергетики и ЖКХ. «Вакансий у них достаточно, в том числе для инженеров и квалифицированных специалистов», — резюмировал мэр Москвы в своем блоге.

Ранее Собянин назвал основные объекты благоустройства на востоке столицы.