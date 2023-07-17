13:18, 17 июля 2023
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Собянин отреагировал на информацию о застройке «Лосиного острова»
Мэр Собянин опроверг слухи о строительстве на территории «Лосиного острова».
Фото: Мобильный репортер / Агентство «Москва»
Мэр Москвы Сергей Собянин опроверг слухи о строительстве на территории национального парка «Лосиный остров». Он заверил москвичей, что никаких строек в заповедной зоне не планируется.
«Сразу скажу, что строительство никакое не планируется», — сообщил градоначальник. По его словам, новости о застройке национального парка являются спекуляциями.
Глава города отметил, что в столице много охраняемых природных зон и парков, в них не строится жилье. Эти территории приводятся в порядок и благоустраиваются.
Ранее Сергей Собянин анонсировал обновление еще одного парка в Москве.