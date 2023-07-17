Собянин отреагировал на информацию о застройке «Лосиного острова»

Мэр Москвы Сергей Собянин опроверг слухи о строительстве на территории национального парка «Лосиный остров». Он заверил москвичей, что никаких строек в заповедной зоне не планируется.

«Сразу скажу, что строительство никакое не планируется», — сообщил градоначальник. По его словам, новости о застройке национального парка являются спекуляциями.

Глава города отметил, что в столице много охраняемых природных зон и парков, в них не строится жилье. Эти территории приводятся в порядок и благоустраиваются.

Ранее Сергей Собянин анонсировал обновление еще одного парка в Москве.