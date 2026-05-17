Опубликовано 16 мая 2026, 23:471 мин.
Собянин назвал число сбитых на подлете к Москве беспилотников ВСУ
Собянин сообщил об уничтожении 52 БПЛА на подлете к Москве с полуночи пятницы.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются атаковать беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Москву. Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере Мах, с полуночи пятницы силами противовоздушной обороны (ПВО) было перехвачено и уничтожено 52 вражеских БПЛА.
На месте падения обломков работают экстренные службы. Информации о повреждениях и пострадавших не было.
ВСУ не прекращают направлять беспилотники в сторону Москвы и российских регионов.
Даже в дни перемирия, объявленного в связи с Днем Победы в Великой Отечественной войне, Киев в общей сложности нарушил режим тишины более 30 тысяч раз.