Собянин перечислил плюсы нового вокзала в Москве

Плюсы нового транспортного узла перечислил в личном блоге мэр Москвы Сергей Собянин. Речь идет о вокзале «Марьина Роща» МЦД-2, который начал работу в четверг, второго марта.

«Порядка 130 тысяч жителей прилегающих районов Марьина Роща и Мещанский смогут поменять свои привычные маршруты и экономить до 20 процентов времени в пути. А у пассажиров МЦД-2 появилась 14-я пересадочная станция. Также разгрузится одноименная станция метро», — написал градоначальник.

По словам Собянина, с открытием МЦД-4 здесь объединятся две линии МЦД, станции Люблинско-Дмитровской линии метро и БКЛ и наземный транспорт. При благоустройстве прилегающей территории планируется строительство проезда с велодорожками, новых пешеходных переходов и парковки, отметил глава города.

Ранее были определены самые популярные пересадочные станции МЦД. В соответствующий рейтинг вошли станции «Царицыно» (D2), «Савеловская» (D1), «Славянский бульвар» (D1), «Текстильщики» (D2) и «Стрешнево» (D2). Каждый рабочий день всеми ими пользуются больше 116 тысяч пассажиров.