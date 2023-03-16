Собянин рассказал про заботу о людях с ментальными особенностями в Москве

Про заботу о людях с ментальными особенностями здоровья в Москве рассказал в своем Telegram-канале мэр города Сергей Собянин. Он сообщил о возможности их переезда в тренировочные квартиры.

По словам градоначальника, в столице живет около миллиона человек с инвалидностью, для которых власти стараются создать максимально комфортные условия. Так, безбарьерная среда на сегодняшний день сформирована в 86 процентах социально значимых объектов Москвы.

Родственников людей с ментальными особенностями здоровья учат правильно за ними ухаживать. Уход в социальных домах-интернатах за такими горожанами теперь индивидуальный, учитывающий особенности и потребности каждого. Там появились кухни, бытовые комнаты и специальные пространства с перегородками для групповых и индивидуальных занятий. Живущие в семьях москвичи с инвалидностью могут приходить сюда на целый день.

«Работает Центр сопровождаемого проживания "Гурьевский", в котором молодых людей с ментальными особенностями здоровья учат жить самостоятельно. После освоения программы подопечные переезжают в тренировочные квартиры, где наставники оказывают им поддержку по мере необходимости», — рассказал Собянин.

Мэр отметил, что более 156 тысяч человек уже прошли реабилитацию по программе «Социальная поддержка жителей города Москвы», еще около 232 тысяч получили помощь в виде протезов, слуховых аппаратов, тренажеров и другой техники для восстановления здоровья.

Ранее Собянин рассказал о новом проекте для участников Московского долголетия, объединяющий пенсионеров и детей-сирот.