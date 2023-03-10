Собянин рассказал о развитии студенческого квартала в Москве

О развитии студенческого квартала в Москве рассказал в личном блоге мэр столицы Сергей Собянин. Градоначальник заявил, что в течение двух лет будут благоустроены 13 улиц и переулков на территории возле Бауманского университета.

«В 2023-2024 годах по обоим берегам Яузы будет построен новый кампус МГТУ — современные здания исследовательских центров, научной библиотеки и общежитий общей площадью порядка 170 тысяч квадратных метров. Продолжается строительство еще нескольких корпусов МГТУ имени Н.Э. Баумана», — написал мэр. Глава города также отметил, что в декабре прошлого года уже было открыто два первых корпуса — Инжиниринговый центр наземных транспортно-технологических систем и Центр биомедицинских систем и технологий.

Кроме того, весной-летом текущего года благоустроят улицы Бауманская, 2-я Бауманская, Малая Почтовая и Ладожская, переулки Бригадирский, Старокирочный, Госпитальный, Денисовский, Малый Гавриков, Спартаковский, Гарднеровский, Проектируемый проезд № 1106 и Хомутовский тупик. На них расширят тротуары, создадут зоны отдыха, высадят деревья, обновят уличное освещение, разместят новую контактную сеть трамваев, установят новые остановки с зарядными слотами и информационным табло, а парковки сделают более удобными.

Ранее Собянин назвал ключевой принцип развития социнфраструктуры в Москве. По его словам, социальные объекты должны быть расположены в шаговой доступности от жилых кварталов.