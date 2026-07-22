Собянин объявил о продлении Арбатско-Покровской линии метро

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем официальном Telegram-канале сообщил, что Арбатско-Покровская линия метрополитена будет продлена до района Восточный.

Собянин отметил, что жители этого района, который находится за МКАД, давно просили продлить синюю ветку метро.

«Проблема действительно есть, транспортная ситуация там крайне сложная: жителям приходится выезжать на перегруженное Щелковское шоссе», — подчеркнул мэр столицы.

Собянин добавил, что строительная схема и технологический процесс будущей станции не задержат ввод станции в Гольянове. Проходка в сторону Восточного начнется одновременно с работами по станции «Гольяново».

Ранее стало известно о продлении еще двух линий московского метрополитена — Филевской и Сокольнической.