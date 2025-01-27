Собянин пошутил об увезенном в Петербург снеге

Мэр Москвы Сергей Собянин на торжественном мероприятии по случаю 270-летия Московского государственного университета (МГУ) пошутил, что снег из российской столицы «Газпром» увез в Петербург. Запись его разговора с главой компании Алексеем Миллером показал корреспондент «России» Павел Зарубин в программе «Москва. Кремль. Путин».

«Где снег? Ну где снег?» — спросил Собянина Миллер. «"Газпром" уехал и денег не хватает на снег (...) Взяли, весь снег в Питер увезли», — отреагировал на его слова градоначальник. Он также в шутку отметил, что предупреждал главу «Газпрома» о проблемах, а тот ему не верил.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пообещал москвичам апрельскую погоду в январе. Синоптик сообщил, что теплая погода с температурой воздуха на 8-10 градусов выше нормы и характерная для апреля прогнозируется в столице до конца месяца. По его словам, февраль в Москве также начнется с теплой погоды.