Сергей Собянин поздравил москвичей с праздником

С Днем народного единства поздравил москвичей в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

«Этот праздник напоминает нам о героических страницах истории нашей страны. И призывает к сплоченности перед лицом испытаний. Мы — вместе. Мы — едины. И это единство заряжает каждого из нас энергией для больших дел на благо города и страны. Желаю вам крепкого здоровья и благополучия», — написал градоначальник.

Ранее Собянин подвел итоги Московской недели интерьера и дизайна.