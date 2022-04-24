Собянин поздравил москвичей с Пасхой

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей столицы с Пасхой в своем Telegram-канале.

«Дорогие друзья, поздравляю вас со светлым праздником Пасхи! От всей души желаю вам, вашим родным и близким здоровья и благополучия», — написал глава города. В этом году главный христианский праздник, установленный в честь Воскресения Иисуса Христа, отмечается в воскресенье, 24 апреля.

Накануне Собянин и президент России Владимир Путин посетили пасхальную службу в столичном храме Христа Спасителя, сообщает телеканал «Москва 24».

Ранее столичный мэр анонсировал открытие фестиваля «Пасхальный дар» в Москве в субботу, 23 апреля.