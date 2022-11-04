Собянин поздравил москвичей с Днем народного единства

С Днем народного единства поздравил москвичей в своем Telegram-канале мэр города Сергей Собянин.

«Сегодня праздник, напоминающий о героических страницах отечественной истории, обретает особый смысл. Россия вновь проходит через испытания, сражается за свой суверенитет, свое будущее. И сегодня как никогда важны единство и сплоченность», — отметил градоначальник.

Собянин подчеркнул, что с давних времен Москва играет особую роль в жизни Отчизны. «И в наши дни столица и москвичи делают все для победы», — написал он.

Ранее Собянин пригласил москвичей на «Ночь искусств — 2022». Юбилейная, десятая акция пройдет 4 и 5 ноября, она будет посвящена русской культуре и русскому классическому искусству.