Собянин рассказал о развитии территорий столичных промзон

О развитии территорий столичных промзон рассказал в личном блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

«Исторические промзоны превратились в ценнейший ресурс развития. Вместо того, чтобы бесконечно расти вширь, растягивая дороги и линии метро, города могут грамотно подойти к реорганизации этих территорий, порой находящихся в 10 минутах езды от центра», — написал мэр.

По словам Собянина, на месте полуразвалившихся цехов можно создать высокотехнологичное производство и деловые центры с качественными рабочими местами для москвичей, а пустыри застроить комфортными жилыми кварталами с детскими садами, школами, поликлиниками и прочей инфраструктурой. Таким образом, создать качественную городскую среду с зелеными парками и красивыми улицами.

В этой связи появился закон о комплексном развитии территорий, который позволяет достигнуть соглашения с собственниками промзон. В таком случае владельцы могут осуществить задуманные проекты самостоятельно или договориться с властями города, которые выкупят землю или привлекут к реализации проекта инвестора по результатам торгов.

Так, в стадии активной реализации находится 25 проектов общей площадью более 366 гектаров, уточнил градоначальник. Они направлены на постройку современных промышленных предприятий и технопарков общей площадью 1,8 миллиона квадратных метро. В общей сложности в разных сферах будет создано 87 тысяч рабочих мест. Как отметил Собянин, объем инвестиций составит около 705 миллиардов рублей.

Например, в Щукине предусмотрено строительство почти 185 тысяч квадратных метров недвижимости. Из них 161,7 тысяч квадратных метров запланировано под жилье, еще появится школа и технопарк. В Коптеве на месте складов возведут 550 тысяч квадратных метров недвижимости, которые займут жилье, общественно-деловые здания и социальные объекты. В Зюзине вырастет современный микрорайон по программе реновации, в котором появится детский сад и помещения общественного назначения. В Солнцеве появится 134,2 тысяч квадратных метров объектов общественно-делового назначения — ФОК с бассейном и игровым залом, стоматологическая поликлиника и женская консультация. Жителям Тимирязевского района станут доступны деловой центр с офисами, магазинами, банками и спортклубами.

Ранее Собянин раскрыл плюсы постройки нового микрорайона на месте промзоны.