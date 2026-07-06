Опубликовано 06 июля 2026, 06:211 мин.
Собянин раскрыл количество сбитых на подлете к Москве дронов
Собянин сообщил об 11 сбитых у Москвы БПЛА в ночь на 6 июля.
Фото: Сергей Мирный / РИА Новости
В общей сложности 11 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины было сбито на подлете к Москве в ночь на понедельник, 6 июля. Такие данные предоставил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Первая попытка удара по Москве была зафиксирована около двух часов ночи. Тогда силы противовоздушной обороны ликвидировали три летательных аппарата. Спустя около 20 минут были сбиты еще 4 штуки.
Последние четыре штуки были уничтожены около трех часов ночи. О возможных пострадавших и последствиях на земле не сообщается.
Ранее Украина выпустила в сторону Москвы 13 БПЛА. Это произошло в ночь на субботу, 4 июля.