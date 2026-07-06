Собянин раскрыл количество сбитых на подлете к Москве дронов

В общей сложности 11 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины было сбито на подлете к Москве в ночь на понедельник, 6 июля. Такие данные предоставил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Первая попытка удара по Москве была зафиксирована около двух часов ночи. Тогда силы противовоздушной обороны ликвидировали три летательных аппарата. Спустя около 20 минут были сбиты еще 4 штуки.

Последние четыре штуки были уничтожены около трех часов ночи. О возможных пострадавших и последствиях на земле не сообщается.

Ранее Украина выпустила в сторону Москвы 13 БПЛА. Это произошло в ночь на субботу, 4 июля.