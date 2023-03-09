Собянин рассказал о помощи обманутым дольщикам в Москве

О помощи обманутым дольщикам в одном из районов Москвы рассказал в личном блоге мэр Москвы Сергей Собянин. Градоначальник заявил об окончании строительства ЖК «Царицыно», первоначальный застройщик которого обещал сдать объект еще в 2012 году.

«Слишком большой объем проблем и слишком запутанная ситуация сложилась вокруг этого долгостроя. В итоге я принял очень непростое, но в то же время единственно возможное решение — в рамках процедуры банкротства передать объект городскому застройщику», — написал мэр.

По словам Собянина, в итоге силами города были достроены все брошенные корпуса жилого комплекса — 14 корпусов общей площадью порядка 650 тысяч квадратных метров. Квартиры в этих корпусах приобрели почти 5000 дольщиков, значительная часть которых уже получила жилье, а до конца года все остальные пострадавшие граждане получат ключи от своих квартир, уточнил градоначальник. Он отметил, что также предстоит завершить строительство социальной инфраструктуры.

Ранее Собянин назвал ключевой принцип развития социнфраструктуры в Москве. По его словам, социальные объекты должны быть расположены в шаговой доступности от жилых кварталов.