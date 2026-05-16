Собянин сообщил о готовности Москвы к проведению ЕГЭ и ОГЭ

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в Мах сообщил о готовности столичной систем образования к проведению Единого государственного экзамена (ЕГЭ) и Основного государственного экзамена (ОГЭ).

Всего в 2026 году в Москве будут сдавать ЕГЭ больше 93 тысяч человек, в их числе также выпускники прошлых лет.

Самыми популярными предметами для сдачи стали математика, обществознание, английский язык и информатика.

ОГЭ пройдут почти 130 тысяч человек. Собянин отметил, что Москва уже второй год участвует в реализации федерального закона о расширении доступности среднего профессионального образования. Исходя из новых правил, выпускники 9-х классов для поступления в колледж могут сдать только дыа экзамена: русский язык и математику.

Учащиеся с ограниченными возможностями, которые не могут пройти аттестацию в пунктах приема экзамена, будут сдавать их на дому.

Ранее Останкинский суд Москвы запретил Telegram-каналы, в которых выкладывали ответы на ЕГЭ и ОГЭ за 2026 год.