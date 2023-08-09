Собянин сообщил о попытке атаки беспилотника в Москве

О попытке атаки в ночь на 9 августа беспилотников на Москву в своем Telegram-канале заявил мэр города Сергей Собянин.

По словам градоначальника, в столицу пытались пролететь два боевых беспилотника и оба были сбиты средствами ПВО. Один из БПЛА упал в районе Домодедово, другой — в районе Минского шоссе.

Мэр подчеркнул, что информации о пострадавших от падения обломков дрона не поступало. На месте происшествия работают оперативные службы города.

Ранее, 6 августа, в столицу также попытались прорваться беспилотники. В результате от падения осколков дрона пострадал житель Подмосковья.