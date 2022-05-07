Собянин сообщил об открытии станции «Рижская» после реконструкции

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об открытии станции метро «Рижская» Калужско-Рижской линии. Об этом сообщается на сайте столичного главы.

Отмечается, что на станции заменили эскалаторы и установили дополнительный, отреставрировали исторические детали и элементы интерьера, а также обновили внутренние коммуникации. «Чрезвычайно сложная и кропотливая реконструкция заняла свыше полутора лет», — рассказал мэр.

По словам Собянина, проведенная реконструкция позволит минимум 30 лет не проводить на станции серьезных ремонтов. Кроме того, в ближайшее время она станет частью крупнейшего транспортно-пересадочного узла, напомнил мэр. Он объединит Калужско-Рижскую и Большую кольцевую линии метро, три диаметра МЦД и Рижский вокзал.

Ранее стало известно, что девять станций метро будут временно закрыты в Москве в понедельник, 9 мая. Ограничения связаны с традиционной акцией «Бессмертный полк».