Собянин рассказал о подготовке Москвы к весеннему сезону

О подготовке Москвы к весеннему сезону рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. Он заявил о скором открытии велосипедных прокатов и отметил, что столичные парки ждет благоустройство.

«Мы будем благоустраивать и озеленять парки, проведем субботники, приведем в порядок детские и спортивные площадки и другую инфраструктуру», — раскрыл он подробности подготовительных работ.

Мэр добавил, что весной в парках запланировано более тысячи мероприятий и досуговых активностей, большинство из которых — бесплатные. Глава города также напомнил, что с приходом тепла в Москве откроются прокаты велосипедов, самокатов и роликов. В мае в столице начнут работать фонтаны.

Ранее Собянин анонсировал благоустройство территорий более 160 школ и детсадов. По его словам, пространства для учащихся обновят к 1 сентября.