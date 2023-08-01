Собянин заявил об атаке беспилотников на Москву

Одну из башен делового центра «Москва-Сити» вновь атаковал беспилотный летальный аппарат (БПЛА), об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Градоначальник рассказал, что дрон долетел до той же башни, что и в прошлый раз, 30 июля. Беспилотник повредил фасад здания на 21-м этаже, при этом было разрушено остекление площадью 150 квадратных метров, отметил он.

Экстренные службы города работают на месте инцидента, сведений о пострадавших нет.

Несколько дронов также были сбиты средствами ПВО при попытке пролететь в столицу над территорией Одинцовского и Нарофоминского районов Подмосковья, уточнили в Telegram-канале Министерстве обороны.

Ранее стало известно о степени разрушений высоток «Москва-Сити» после взрыва дрона 30 июля.