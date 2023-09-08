Названы главные события предстоящего Дня города в Москве

О проведении концертов и праздничных фестивалей на День города стало известно в материале «Мосленты».

Концерты пройдут на Поклонной горе, в парке «Музеон» и спорткомплексе «Лужники». На первых двух площадках певцы будут выступать и в субботу, и воскресенье. Москвичи смогут увидеть на сценах Филипп Киркоров, NLO, группу «Блестящие», Kamazz, Денис Майданов, группу «Тутси», Егор Крид, ARTIK & ASTI, Люся Чеботина, Клава Кока, Полина Гагарина, ST, группа «Руки вверх!» и других звезд.

Во время проведения праздничных фестивалей гостей и жителей столицы ждут концерты и лекции, мастер-классы, спортивные программы и мероприятия для детей. Кроме того, Дептранс проведет парад речных удов, составов метро, трамваев и выставку ретро-автомобилей.

Ранее сообщалось, что движение транспорта перекроют в нескольких округах Москвы на День города.