Сочи обошел Москву в топе городов для путешествий с детьми, сообщили «Известия» со ссылкой на сервис для планирования путешествий OneTwoTrip.

Москва в сентябре 2022 года оказалась на втором месте по востребованности путешествий на самолете — в столицу полетят 25,5 процента россиян. На первом месте в рейтинге расположился Сочи с 27 процентами авиазаказов, а на третьем — Санкт-Петербург, куда собрались 10,5 процента туристов с детьми.

Спрос на поездки в столицу поездом упал на 17 процентов. В текущем сентябре таким образом в Москву отправятся 12,5 процента россиян. Лидером по востребованности с увеличением спроса на 43 процента оказался Сочи, куда собрались 13,5 процента путешественников. Замыкает тройку лидеров снова Санкт-Петербург.

Ранее были названы самые популярные у москвичей направления загородного отдыха. Лидером стала Тверская область.