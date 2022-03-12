В Подмосковье от имени школьника разослали сообщения о минировании

В подмосковном Реутове от имени школьника разослали сообщения об угрозе взрыва. Об этом сообщает MK.RU.

Местной жительнице пришло сообщение в соцсети «ВКонтакте» о минировании одной из городских школ. Женщина обратилась в полицию. Правоохранители выяснили, что угрозу отправил ученик этой же школы.

Выяснилось, что 16-летний подросток стал жертвой кибербуллинга. Расследование показало, что провокационные сообщения рассылаются с его страницы с марта 2021 года. В частности, в них упоминалось, что автор страницы оскорбляет ветеранов и ведет националистическую деятельность. Сам школьник утверждает, что послания с его аккаунта стали рассылаться после знакомства в сети с ровесником, живущим в Казахстане.

Ранее после сообщений о минировании в центре Москвы начали проверку школ.