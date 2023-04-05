В наибольшей московской квартире поместилось бы 147 самых маленьких

Самая маленькая квартира-студия площадью в 14 «квадратов» и располагается на первом этаже пятиэтажного дома в Малом Николопесковском переулке. Продается такое жилье за 10,3 миллиона рублей. 147 таких студий поместились бы в двухуровневом пентхаусе в многоэтажке на Мосфильмовской улице. Это жилье в 2,07 тысячи квадратных метра считается самым большим в столице. В квартире есть три террасы, открытый бассейн, личный лифт и паркинг на пять автомобилей. Она оценивается 1,38 миллиарда рублей.

Ранее стало известно, что в Москве впервые стали продавать микростудии площадью менее девяти квадратных метров.