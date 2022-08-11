В Москве увеличат производство молочных сосисок

Национальный проект «Производительность труда» поможет увеличить объемы выпуска молочных сосисок в Москве. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.

По его словам, на производстве «Дымов ГОСТ» планируют увеличить выработку мясной продукции не менее чем на десять процентов. «Сейчас команда фокусирует внимание на сокращении времени процесса производства. Планируется, что цикл от входа сырья до выхода готовой продукции сократится с текущих 48 часов на пять процентов», — заявил руководитель.

Ранее стало известно, что в России запустят производство освященного кваса со вкусом Coca-Cola.