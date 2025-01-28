Составлен рейтинг барных улиц Москвы

В центре Москвы количество баров в 2024 году увеличилось на 8 процентов, до 168. Об этом РИА Недвижимость рассказала директор направления стрит-ритейла NF Group Ирина Козина.

Наибольшее сосредоточение баров и пабов обнаружилось на Пятницкой улице. Там 15 заведений суммарно занимают 19 процентов всех площадей в объектах общепита. На второй строчке рейтинга — Покровка (14 баров), замыкает тройку Мясницкая улица с 9 барами. В пятерке также оказались Сретенка и Арбат (по восемь баров).

Козина уточнила, что в структуре заведений общественного питания Москвы бары занимают второе место по объему площадей после классических ресторанов и кафе.

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