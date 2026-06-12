Сотрудник Большого театра бросил дымовую шашку в вентиляционную шахту и был арестован

Тверской суд на десять суток поместил под арест сотрудника Большого театра Андрея Жирных по делу о мелком хулиганстве из-за брошенной в вентиляционную шахту дымовой шашки. Об этом пишет Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу суда.

Инцидент произошел 14 мая. Мужчина пронес в здание Большого театра самодельную дымовую шашку и бросил ее в вентиляционную шахту здания. В результате произошло задымление помещений, была нарушена работа учреждения.

По данным Telegram-канала «Осторожно, новости», ранее Жирных работал в компании по установке и обслуживанию противопожарных систем.

До этого скрипача Большого театра Рустама Сулейманова избили в караоке-баре в Москве. Он отдыхал в компании друзей в отдельной кабинке в караоке-баре и, услышав «кальянный рэп» из соседней кабинки, решил выразить негодование по поводу музыкального вкуса других гостей.