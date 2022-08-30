Бывшим сотрудникам IKEA помогут найти новую работу

Центр занятости «Моя работа» поможет трудоустроиться в других организациях сотрудникам компании IKEA, которые лишились работы после ухода торговой сети из России. Об этом рассказала первый заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения Москвы Александра Александрова.

«Мы сотрудничаем с уходящим с российского рынка мебельным ретейлером IKEA. Для трансфера персонала служба занятости проработала стратегии перехода в стабильные организации, готовые уже сейчас принять опытных специалистов. Мы отобрали вакансии под профили всех сотрудников, начиная от предложений для работников ретейла и сферы общественного питания и заканчивая узкопрофильными менеджерскими позициями в сервисной индустрии и финансовом секторе», — отметила специалист.

Александрова уточнила, что для бывших работников шведской мебельной торговой сети сейчас доступны вакансии руководителей и администраторов торгового зала, продавцов-консультантов, мерчандайзеров и кассиров в различных российских компаниях. Есть предложения о работе и для сотрудников общепита — поваров, пекарей.

Кроме того, тьюторы детских игровых зон могут трудоустроиться вожатыми, педагогами-организаторами, социальными работниками. Для сотрудников, занимавших нелинейные позиции, открыты вакансии клиентских менеджеров прямых продаж, финансовых аналитиков, юристов, бухгалтеров по расчету заработной платы, аналитиков данных, менеджеров по работе с ключевыми клиентами малого бизнеса, продолжила эксперт.

По словам Александровой, помимо помощи в подборе подходящих вакансий в других компаниях, центр «Моя работа» предлагает людям, оставшимся без работы, широкую линейку тренингов и мастер-классов, на которых участники узнают о востребованных вакансиях на рынке труда, научатся составлять конкурентоспособное резюме и правильно общаться на собеседовании.

Ранее стало известно, что товары IKEA появились в продаже на популярном маркетплейсе.