Сотрудники МЧС поделились историями спасения Дедов Морозов в Москве

Историями спасения Дедов Морозов в Москве поделились на официальном сайте мэра города сотрудники МЧС.

«Перед боем курантов нам поступил звонок от водителя такси, который сообщил, что потерял клиента в костюме Деда Мороза. Во время долгого стояния в пробке на Минском шоссе тот попросился выйти на обочине, чтобы заскочить в лес. Но назад так и не вернулся. Мы передали заявку в службы экстренной помощи», — сказала главный специалист дежурной смены системы 112 Лина Никулкина.

Она отметила, что почти сразу же им позвонил мужчина и признался, что бродит по лесу в костюме Деда Мороза и не знает, как выбраться. Ему подсказали дорогу до приезда спасателей.

Еще один случай был связан с падением Деда Мороза: сотрудник московского авиацентра Антон Русанов выезжал помогать транспортировать «волшебника», который оступился, упал с лестницы третьего этажа и сломал ногу. «Когда я стал заполнять документы на пострадавшего, оказалось, его фамилия Морозов! Вот такое совпадение», — рассказал специалист.

Ранее был назван средний чек на услуги Деда Мороза и Снегурочки в 2022 году. В среднем стоимость составляет 7,6 тысячи рублей.