Город
16:40, 27 декабря 2022
1 мин.

Сотрудники МЧС поделились историями спасения Дедов Морозов в Москве

Сотрудники МЧС поделились историями спасения Дедов Морозов в Москве
Фото: Антон Белицкий / Коммерсантъ

Историями спасения Дедов Морозов в Москве поделились на официальном сайте мэра города сотрудники МЧС.

«Перед боем курантов нам поступил звонок от водителя такси, который сообщил, что потерял клиента в костюме Деда Мороза. Во время долгого стояния в пробке на Минском шоссе тот попросился выйти на обочине, чтобы заскочить в лес. Но назад так и не вернулся. Мы передали заявку в службы экстренной помощи», — сказала главный специалист дежурной смены системы 112 Лина Никулкина.

Она отметила, что почти сразу же им позвонил мужчина и признался, что бродит по лесу в костюме Деда Мороза и не знает, как выбраться. Ему подсказали дорогу до приезда спасателей.

Еще один случай был связан с падением Деда Мороза: сотрудник московского авиацентра Антон Русанов выезжал помогать транспортировать «волшебника», который оступился, упал с лестницы третьего этажа и сломал ногу. «Когда я стал заполнять документы на пострадавшего, оказалось, его фамилия Морозов! Вот такое совпадение», — рассказал специалист.

Ранее был назван средний чек на услуги Деда Мороза и Снегурочки в 2022 году. В среднем стоимость составляет 7,6 тысячи рублей.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.